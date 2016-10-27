Электронные декларации подали уже около 52 тысяч чиновников – НАПК

За минувшие сутки в систему поступили примерно 10 тысяч е-деклараций.

В НАПК отчитались о полученных электронных декларациях чиновников. Петр Порошенко/Facebook

По состоянию на утро 27 октября в систему электронного декларирования активов чиновников поступило около 52 тысяч деклараций, сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

"На сегодня подано, мы подошли к цифре в 52 тыс.", – цитирует "Интерфакс-Украина" его заявление в ходе заседания агентства.

По его словам, в процессе декларирования возникли сложности, и в агентство поступает масса жалоб от тех, кто не смог подать декларацию с первого раза или продолжает попытки сделать это.

Накануне, 26 октября, глава НАПК Наталья Корчак сообщала, что в системе насчитывалось примерно 42 тысячи е-деклараций. Она также указывала, что система перегружена из-за количества запросов.

На протяжении последнего времени ряд украинских чиновников жаловались на несовершенство формы подачи и технические проблемы в системе э-декларирования.

Напомним, сегодня, 27 октября, НАПК провело внеочередное заседание из-за системы е-декларирования. На заседании обсуждалось, среди прочего, состояние информационно-телекомуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В ходе заседания НАПК глава агентства Наталья Корчак заявила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не будет продлевать сроки электронного декларирования, несмотря на технические проблемы системы.

На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".