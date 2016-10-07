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НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи декларации

7 октября в 00:15

Бюро не сможет привлечь к ответственности коррупционеров, если не будет унормирования форм.

НАБУ
Существование разногласий ставит под сомнение легитимность деклараций

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что будут иметь сомнительные перспективы привлечь к ответственности коррупционеров, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не унормирует форму е-декларации НАБУ и утвержденную НАПК форму в июне 2016 года.

"Существование подобных разногласий ставит под сомнение легитимность заполненных деклараций, соответственно, становится невозможным доказать состав преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении НАБУ.

В антикоррупционном бюро также добавили, что только при условии соответствия формы декларации, НАБУ и НАПК будут иметь правовые основания для анализа поданных деклараций на наличие признаков административных или уголовных нарушений.

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Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем отозвал свой законопроект, который предусматривает внесение изменений в систему электронного декларирования.

Напомним, что в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги форма декларация бюро Украина коррупционер
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