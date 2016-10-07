НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи декларации

Бюро не сможет привлечь к ответственности коррупционеров, если не будет унормирования форм.

Существование разногласий ставит под сомнение легитимность деклараций

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что будут иметь сомнительные перспективы привлечь к ответственности коррупционеров, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не унормирует форму е-декларации НАБУ и утвержденную НАПК форму в июне 2016 года.

"Существование подобных разногласий ставит под сомнение легитимность заполненных деклараций, соответственно, становится невозможным доказать состав преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении НАБУ.

В антикоррупционном бюро также добавили, что только при условии соответствия формы декларации, НАБУ и НАПК будут иметь правовые основания для анализа поданных деклараций на наличие признаков административных или уголовных нарушений.

Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем отозвал свой законопроект, который предусматривает внесение изменений в систему электронного декларирования.

Напомним, что в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".