Ефремова конвоировали в Луганскую область

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Дело экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва будет рассматривать Старобельский райсуд.

Ефремова, которого обвиняют в создании "ЛНР", будут судить в Луганской области УНИАН

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созываконвоировали в Луганскую область.Как сообщилапресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в пятницу, 13 января, Ефремова перевели в СИЗО Старобельска. По ее словам, следующее заседание делу Ефремова начнется в 10:00 16 января. Старобельский районный суд будет рассматривать дело по существу.

Ранее в пятницу адвокат Ефремова Александр Мельников заявил, что Старобельский суд должен был провести подготовительное заседание 13 января, но перенес его на начало следующей недели. Защита Ефремова утверждает, что ее официально не предупредили об этом.

Как сообщалось, Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины. 4 января обвинительный акт направили в суд.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.