Е-декларации подали около 5 тысяч чиновников – НАПК

Более 20 тысяч госслужащих работают над заполнением электронных деклараций.

Электронные декларации заполнили 10% чиновников, которые должны подать их до конца октября Петр Порошенко/Facebook

Электронные декларации уже заполнили и подали около 5 тысяч госслужащих, что составляет 10% от тех, кто должен податьдо 31 октября, сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Корчак.

"Подано около 5 тысяч деклараций. Более 20 тысяч чиновников работают над их заполнением. Относительно высших чиновников, к сожалению, инициативы немного. Поскольку они обращаются ко мне с вопросами, я понимаю, что они собирают информацию, необходимую для декларации", – сказала глава НАПК в эфире телеканала "112. Украина" вечером в понедельник, 10 октября.

Корчак уточнила, что сотрудники Антикоррупционного агентства проводят разъяснительную работу и консультируют чиновников по вопросам заполнения е-деклараций.

Напомним, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли предостерег украинские власти от ослабления системы е-декларирования.

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".