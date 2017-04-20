Детективы НАБУ задержали экс-депутата Николая Мартыненко

Мартыненко задержали по делу о закупке Восточным ГОКом концентрата урана через австрийскую прокладку.

Николая Мартыненко задержали и повезли в НАБУ для вручения подозрения Андрей Товстыженко, ZN.UA

Детективы НАБУ задержали экс-депутатаи повезли в помещение бюро для вручения подозрения. Информацию о задержании экс-депутата и о намерениях детективов подтвердили в пресс-службе бюро.

По информации ZN.UA, подозрение Мартыненко пытались вручить еще начиная с утра 20 апреля, но он почти целый день прятался от сотрудников НАБУ в приемной народного депутата.

"Да, депутат Мартыненко задержан, его везут в НАБУ для вручения подозрения", - подтвердили в пресс-службе бюро.

По данным ZN.UA, Мартыненко задержали по делу о закупках Восточным ГОКом концентрата урана через австрийскую прокладку.

В мае 2016 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

В марте 2017 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по фактам получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS.

Народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко заявил о сложении полномочиq в ноябре 2015 года, а в декабре Рада приняла соответствующее решение.