Депутаты ПАСЕ не согласны с возвращением российской делегации – Арьев

Мнение главы Ассамблеи Аграмунта не находит поддержки в сессионном зале.

В Кремле нашли подход к председателю ПАСЕ Аграмунту Facebook/Георгий Логвинский

Депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы () не разделяют мнение ее председателя Педро Аграмунта о необходимости возвращения к работе российской делегации, отстраненной из-за наложенных в 2014 году санкций, сообщил народный депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Это личное мнение Аграмунта. И то, что я вижу, - его не разделяют члены Ассамблеи, особенно на фоне доклада следственной группы по МН17 и после варварских бомбардировок в Алеппо, которые признают военным преступлением. А у Аграмунта своя позиция, чтобы провести политику умиротворения - чтобы все были за одним столом. Россия сегодня отличается от Советского Союза только тем, что там не ввели смертную казнь. Поэтому мы говорим, что это невозможно - возвращать Российскую Федерацию в зал, пока она не сделает соответствующие шаги для выполнения резолюции ПАСЕ", – заявил Арьев в эфире Espreso.TV вечером в понедельник, 10 октября.

Ранее Арьев сообщал, что ПАСЕ намерена принять ультиматум РФ об изменениях правил работы этой организации, а также что уже на этой неделе ряд влиятельных лиц в ПАСЕ готовы инициировать изменение ее правил таким образом, чтобы сделать возможным возвращение в состав ассамблеи делегации РФ. По словам Арьева, в сентябре несколько лидеров ассамблеи посетили Москву, и получили от россиян ультиматум о своем возвращении. Как подчеркнул депутат, впервые правила ПАСЕ предлагают изменить в интересах одной страны-члена, а не в интересах всей организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если эта организация признает полномочия российской делегации, не обращая внимание на нелегитимность выборов в Госдуму на территории оккупированного Россией Крыма.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

В январе нынешнего года сообщалось, что РФ не сможет сформировать свою делегацию в ПАСЕ, пока не проведет парламентские выборы.