Депутат "кнопкодавил" за троих в Верховной Раде

Яценко "проголосовал" за себя и еще за двоих коллег.

Во время голосования Яценко голосовал за себя и нажал на кнопки и на двух пустых местах рядом Рух "ЧЕСНО"

Народный депутат Украины группы "Партия "Відродження" Антон Яценко в Верховной Раде проголосовал за себя и еще двоих коллег во время принятия решения относительно закона №5180 "О Высшем совете правосудия".

На видеозаписи зафиксировано, как во время голосования Яценко голосует за себя и нажимает на кнопки и на двух пустых местах рядом, сообщает движение "Чесно".

В феврале активисты общественного движения "Чесно" накануне голосования по "антикнопкодавному" проекту закона №1895 назвали депутатов Верховной Рады VIII-го созыва, которые стали рекордсменами неперсонального голосования.