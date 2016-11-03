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Депутат "кнопкодавил" за троих в Верховной Раде

3 ноября в 23:10

Яценко "проголосовал" за себя и еще за двоих коллег.

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Во время голосования Яценко голосовал за себя и нажал на кнопки и на двух пустых местах рядом
Рух "ЧЕСНО"

Народный депутат Украины группы "Партия "Відродження" Антон Яценко в Верховной Раде проголосовал за себя и еще двоих коллег во время принятия решения относительно закона №5180 "О Высшем совете правосудия".

На видеозаписи зафиксировано, как во время голосования Яценко голосует за себя и нажимает на кнопки и на двух пустых местах рядом, сообщает движение "Чесно".

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В феврале активисты общественного движения "Чесно" накануне голосования по "антикнопкодавному" проекту закона №1895 назвали депутатов Верховной Рады VIII-го созыва, которые стали рекордсменами неперсонального голосования.

По материалам: Рух "ЧЕСНО"
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Тэги Рада депутат кнопкодавство
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