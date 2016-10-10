Четыре партии получили из госбюджета более 70 млн грн финансирования

"Оппозиционный блок" и "Батькивщина" не предоставили документы для получения финансирования.

Госфинансирование получили "Солидарность", "Народный фронт", "Самопомич" и Радикальная партия Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное агентство предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении государственного финансирования уставной деятельности четырех политических партий в VI квартале текущего года размером в 70,8 млн грн, говорится в сообщении ведомства.

Согласно закону "О политических партиях", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" получит 24 миллиона 771 тысячу 800 гривень, "Народный фронт" – 25 миллионов 136 тысяч 400 гривень, "Объединение "Самопомич" – 12 миллионов 461 тысячу 650 гривень, а Радикальная партия Олега Ляшко – 8 миллионов 453 тысячи 925 гривень.

Напомним, что согласно части пятой и шестой статьи 175 Закона Украины "О политических партиях в Украине" НАПК обеспечивает ежеквартальное перечисление средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий. Средства поступают в начале каждого квартала на отдельные счета соответствующих политических партий, указанных в статье 173 Закона.

В конце августа НАПК распределило 391 млн грн на уставную деятельность парламентских партий в 2016 году. По данным агентства, партия "Народный фронт" может получить из бюджета 100,5 млн грн, "Блок Петра Порошенко" - 99,9 млн грн, партия "Самопомич" - 49,8 млн грн, партия "Оппозиционный блок" - 42,8 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 33,8 млн грн, партия "Батькивщина" – 25,8 млн грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".