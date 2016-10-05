Топ Новости
<
>

Кабмин утвердил проект поправок в Налоговый кодекс

5 октября в 12:47

Министр финансов предложил побыстрее принять проект, который его ведомство готовило четыре месяца. Иначе обсуждать можно бесконечно.

Александр Данилюк
Данилюк представил свой проект налоговой реформы
Правительственный портал
Кабинет министров Украины утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, разработанный Министерством финансов. Перед внесением документа в Верховную Раду правительство направит проект в Совет реформ при президенте Украины.

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что законопроект, в частности, предполагает передачу IT-систем из Государственной фискальной службы в Министерство финансов, запуск полного функционала электронного кабинета налогоплательщика, создание работающей системы обобщающих налоговых консультаций Минфина с их четким приоритетом над индивидуальными консультациями ГФС.

Он также отметил, что документ предусматривает единый казначейский счет для уплаты всех налогов (кроме НДС, акцизов и ЕСВ).

По словам Данилюка, вместо налоговой милиции будет создан новый орган, и этот документ уже также в Кабмине на обсуждении.

Говоря о налоге на прибыль, министр сообщил, что для стимулирования инвестиций предлагается ввести ускоренную амортизацию и каникулы для новых предприятий. "Полная окупаемость машин, нового оборудования, транспортных средств – за два года, налоговые каникулы для новосозданных предприятий на пять лет", – пояснил министр.

Данилюк подчеркнул, что в сфере налога на добавленную стоимость (НДС) предлагаются революционные изменения. "Ставим точку со злоупотреблениями: единый реестр, автоматизируем процесс возмещения. Выводы на возмещение идут в прошлое", – пояснил он.

Говоря о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), Данилюк отметил, что предлагается введение новой упрощенной системы ведения мелкой предпринимательской деятельности на базе НДФЛ, а также льготы по этому налогу для обучения.

Читайте также: ﻿В Украине наболее богатые 10% налогоплательщиков обеспечивают всего 20% общей суммы поступлений

Как пишет народный депутат Андрей Журжий в своей статье для ZN.UA, представленный Министерством финансов Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" в целом можно считать хорошей базой законодательства для улучшения условий ведения бизнеса и уменьшения давления фискальной службы на налогоплательщиков.

Подробнее о предложенных Минфином изменениях читайте в статье Андрея Журжия "Чтобы хвост не вилял собакой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги налоги финансы министр
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.86
EUR 28.87
Последние новости