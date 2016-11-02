Центр админуслуг в Одессе прекратил работу через год после открытия

Саакашвили надеется, что Центр сможет возобновить работу, если будет политическая воля руководства государства.

По словам Саакашвили, одесскому центру обслуживания граждан ставят "палки в колеса" Труханов, Аваков, одесский облсовет и ряд народных депутатов 112.ua

Центр предоставления административных услуг в Одессе, открытый в октябре прошлого года, прекращает свою деятельность из-за невозможности ее осуществления, заявил председатель Одесской государственой областной администрациина пресс-конференции в среду, 2 ноября.

"Этот центр открывался торжественно перед местными выборами в прошлом году президентом Украины. Было объявлено, что мы создали первый центр в Украине, свободный от коррупции. Я много раз здесь был и видел много благодарных граждан, мы набрали много идеалистичных молодых людей, дали минимальную зарплату и хотели начать делать что-то новое. Но не получилось", – сказал Саакашвили на пресс-конференции в Одессе.

Руководитель области заявил, что деятельности Центра препятствуют одесская мэрия и областной совет, а также руководство Министерства внутренних дел и депутаты ряда фракций Верховной Рады.

"Сначала одесская мэрия, которая делает деньги через свои схемы. Потом по приказу главы МВД Арсена Авакова Центру не дали необходимые функции,… затем забрали паспорта…. Потом облсовет создал проблему…, перекрыли источники финансирования. То есть им говорят – работайте серо, как все мы работаем", – заявил глава ОГА.

Вместе с тем, Саакашвили выразил надежду, что если руководство государства продемонстрирует политическую волю, Центр админуслуг сможет возобновить свою работу.

"В Администрации президента, куда мы обратились, не подписывают закон, опять это затерялось в бюрократии. Центр, который был торжественно открыт президентом, практически будет закрыт и прекратит работу. Надеюсь, что временно", – отметил глава ОГА.

Позднее Саакашвили прокомментировал ситуацию с Центром обслуживания граждан в эфире телеканала "112. Украина".

"В законе №5067 есть и нормальные нормы. но кто-то в этот закон очень хитро вставил другие нормы, по которым нашему центру невозможно легально получать прибыль для того, чтобы платить зарплаты… В наперстки с нами играют, потому что непонятно, кто инициировал эти изменения. Все фракции друг на друга валят.. . Центр закрылся не из-за того, что в документе написано, а из-за того, что молодым людям, которые там работают, мы больше не можем выплачивать зарплату", – подчеркнул Саакашвили.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко открыл Центр облуживания граждан в Одессе в октябре 2015 года. Перед Центром были поставлены задачи быстрого предоставления административных, предоставляемых органами юстиции и местными властями.

Подробнее читайте в статье Натальи Добрянской "Центры предоставления административных услуг – путь преодоления бюрократии и коррупции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".