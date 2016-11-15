Бывшие регионалы решили организовать в Украине "протестное движение"

"Оппозиционный блок" не хочет смены власти в Украине, утверждает Вилкул. Требуют отмены "грабительских тарифов".

Бывшие регионалы зовут украинцев под свои знамена на протест Днепропетровская панорама

Партия "" планирует организовать в областях Украины протестные акции, заявил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

"Чтобы защитить конституционные права граждан "Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение. Наши региональные организации инициируют митинги, пикеты, досрочные сессии в советах всех уровней", - сказал Вилкул с трибуны парламента.

По его словам, целями партии являются снижение "грабительских тарифов", повышение минимальной зарплаты и минимальной пенсии, выплаты всем "обманутым вкладчикам", ввода госрегулирования цен на продукты и т.п.

"Но "Оппозиционный блок" не хочет бунта ради бунта, не хочет переворота ради переворота и не хочет замены одной партии войны в парламенте на другую партию войны", - сказал он.

Напомним, что по данным СБУ, первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября. "Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. По его словам, 17 ноября акции должны трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур.