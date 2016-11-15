Бывшие регионалы решили организовать в Украине "протестное движение"

"Оппозиционный блок" не хочет смены власти в Украине, утверждает Вилкул. Требуют отмены "грабительских тарифов".
"Чтобы защитить конституционные права граждан "Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение. Наши региональные организации инициируют митинги, пикеты, досрочные сессии в советах всех уровней", - сказал Вилкул с трибуны парламента.
По его словам, целями партии являются снижение "грабительских тарифов", повышение минимальной зарплаты и минимальной пенсии, выплаты всем "обманутым вкладчикам", ввода госрегулирования цен на продукты и т.п.
"Но "Оппозиционный блок" не хочет бунта ради бунта, не хочет переворота ради переворота и не хочет замены одной партии войны в парламенте на другую партию войны", - сказал он.
Напомним, что по данным СБУ, первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября. "Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик. По его словам, 17 ноября акции должны трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур.ZN.UA