В НАБУ объяснили причину обыска у члена Оппоблока

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Обыск проводится в рамках досудебного следствия по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

НАБУ проводит обыск у Касянюка в связи с тем, что в производстве содержится информация, что у него могли быть документы ведения "черной бухгалтерии"

Обыски у бывшего народного депутата Украины шестого созыва фракции Партии регионов, действующего сопредседателя политисполкома "Оппозиционного блока" Александра Касянюка проходят в рамках расследования уголовного производства в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов, заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Светлана Олифира

"Обыск проводится в рамках досудебного следствия по делу так называемой "черной бухгалтерии" на основании решения суда города Киева", - сообщила Олифира "Украинской правде".

Она также добавила, что обыск проводится в связи с тем, что в производстве содержится информация, что у Касянюка могли быть документы и носители электронной информации, имеющие отношение к ведению так называемой "черной бухгалтерии".

Как известно, все началось с того, что бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ пакет документов "черной кассы" Партии регионов, подтверждающих систематические выплаты Партией регионов наличных денег ряду политиков и общественных деятелей. По его словам, речь идет приблизительно о $ 2 млрд, выданных за разного рода услуги депутатам, министрам, судьям, членам ЦИК, политологам и журналистам.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

Позже Трепак отметил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

Как писало ZN.UA в статье "Ukrainian papers", история "черной бухгалтерией" ПР могла бы перерасти в грандиозный антикоррупционный процесс, если бы в Украине не существовало такого количества желающих заболтать или замолчать эту тему.

В ходе предшествующего походу в НАБУ разговора с ZN.UA, генерал Трепак дал понять: в имеющихся у него документах, охватывающих пятилетнюю историю теневых выплат ПР, есть некоторые пробелы. Очевидно, он предупредил об этом и главу НАБУ Артема Сытника, которому передал бумаги. Информация о существовании дополнительных фрагментов "черной кассы" подтвердилась через несколько дней, когда депутат Сергей Лещенко опубликовал в издании "Украинская правда" один из недостающих "пазлов".