Братья Суркисы потеряли при национализации Приватбанка по меньшей мере 200 млн долларов

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Украина может столкнуться с непростыми разбирательствами в международных судах по искам Суркисов и компаний Коломойского, которые уже сумели добиться ареста кипрских счетов "Привата" на 250 млн долларов.

Братья Суркисы могут подать против Украины иск из-за потери своих активов

Среди пострадавших от принудительного списания депозитов в ходе национализации "Приватбанка" оказались братья Игорь и Григорий Суркисы, сумма потерь которых в результате данной операции может достигать 300 млн долларов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его мнению, спорному решению государства о зачислении евробондов "Приватбанка" в капитал уготовано длительное оспаривание в международных судах.

"По информации ZN.UA, среди главных пострадавших от принудительного списания депозитов оказались братья Григорий и Игорь Суркисы. Сумма их "кипрских" потерь в результате этой операции превысила 200 млн долл. и в общей сложности (с учетом внутриукраинских вложений) может достигать почти 300 млн (или около 8 млрд грн в эквиваленте). Вряд ли эти господа намерены смириться с потерей львиной доли своего состояния, так что непростые разборки в международных судах украинскому государству наверняка предстоят и по этой линии", - отмечает автор.

Сколотяный отмечает, что хотя на Кипре у "Приватбанка" работает полноценный филиал, влияние на его работу украинского законодательства ограничено.

"По данным ZN.UA, г-ну Коломойскому от имени восьми своих компаний уже удалось оспорить процедуру списания, арестовав счета в кипрском филиале на сумму 250 млн долл. Чем закончится и эта разборка (а это, на секундочку, более 6,5 млрд грн), пока не очевидно", - указывает обозреватель.

Ранее новый глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что в процессе национализации учреждения его еврооблигации по какой-то причине попали в перечень финансовых инструментов, переведенных в капитал.

"Еврооблигации почему-то попали в перечень тех финансовых инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение Национального банка, и поэтому я думаю, мы вместе с Нацбанком и будем пробовать или найти общий язык с держателями еврооблигаций, если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту ",- заявил он в четверг.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".