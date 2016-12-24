Порошенко намерен взыскать с акционеров Приватбанка средства на ликвидацию "дыры" в его капитале

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Ключевым пунктом договоренности по национализации "Привата" стало отсутствие уголовного преследования его акционеров и руководства.

Власть хочет заставить акционеров "Привата" заплатить за дефицит его капитала

Президент Украины Петр Порошенко намерен всеми доступными способами взыскать с акционеров национализированного "Приватбанка" средства, необходимые для ликвидации потребности банка в дополнительном капитале.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его словам, ключевым пунктом договоренности о полной национализации "Привата", достигнутой между государством и собственниками банка, стало отсутствие уголовного преследования акционеров и руководителей учреждения.

"Ключевым пунктом достигнутой договоренности, как стало известно из просочившейся наружу информации, стало отсутствие уголовного преследования как акционеров, так и менеджмента при определенных условиях. Наличие таких договоренностей косвенно подтвердила В.Гонтарева, заявив в эфире телеканала ICTV, что НБУ не будет вносить менеджмент Приватбанка в черный список, "если все обязательства акционеров будут выполнены, если менеджмент в эти полгода покажет кооперативную работу по мирной передаче этого банка в государственные руки", - отмечает автор.

При этом, Сколотяный указывает, что уточнений по поводу содержания и условий договоренностей, достигнутых с акционерами "Привата", до сих пор нет.

Автор, ссылаясь на собственные источники сообщает, что президент Петр Порошенко намерен сделать все возможное, чтобы взыскать с акционеров "Приватбанка" сумму, необходимую для ликвидации дефицита его капитала.

"Как сообщают источники ZN.UA в администрации президента, глава государства намерен взыскать с акционеров "Привата" все, что с них причитается для закрытия дыры. Причем для этого не только будут подключены лучшие местные и иностранные юристы, но и создана специальная следственная группа, в которую войдут аудиторы, следователи и международные эксперты", - говорится в статье.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".