Большинство украинцев не доверяют политикам – опрос

Обладателем самого высокого антирейтинга оказался экс-премьер Арсений Яценюк, самого низкого – лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Как только политик занимает высокую должность, уровень его поддержки гражданами существенно снижается Василий Артюшенко, ZN.UA

Большинствоне склонны доверять политикам и представителям власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные в понедельник, 31 октября.

У респондентов поинтересовались их отношением к 19 наиболее популярным украинским политикам, среди которых лидеры парламентских фракций, народные депутаты, мэры крупных городов и главы облгосадминистраций, а также представители внепарламентских политических сил. Примечательно, что антирейтинг всех политиков из этого списка выше 50%.

Обладателем самого выского позитивного рейтинга и, соотвественно, самого низкого антирейтинга оказался лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. 27% респондентов оценили свое отношение к нему как "позитивное" или "в целом позитивное". В то же время 51% опрошенных выразили свое "негативное" или "в целом негативное" отношение к политику.

На втором месте – мэр Львова Андрей Садовой с 25% позитивной и 54% негативной оценки, на третьем – народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко с 24% и 62% соответственно.

Украинцы не склонны доверять политикам Социологическая группа "Рейтинг"

Лидеров Радикальной партии и "Батькивщины" Олега Ляшко и Юлию Тимошенко позитивно оценили 23% респондентов, а негативно – 69%.

Позитивное отношение к президенту Петру Порошенко выразили 20% опрошенных, 73% респондентов оценили главу государства негативно.

Премьер-министр Владимир Гройсман пользуется поддержкой 15% граждан, 77% опрошенных выразили свое негативное отношение к главе правительства.

Его предшественник Арсений Яценюк оказался обладателем самого выского антирейтинга – 89%. Всего 6% респондентов оценили экс-премьера позитивно.

При этом рейтинг Яценюка весной-осенью 2014 года превышал 50%, но в 2015 году упал до 10% и ниже.

Уровень поддержки Владимира Гройсмана после его назначения на пост главы правительства также снизился с 23% до 15%.

Пост премьера негативно повлиял на рейтинги Яценюка и Гройсмана Социологическая группа "Рейтинг"

Наиболее высокий уровень доверия к президенту Петру Порошенко украинцы демонстрировали весной-осенью 2014 года (57-63%), в 2015 году ретинг главы государства держался на уровне 27%, в 2016 – 20%.

Генеральный прокурор Юрий Луценко получил одобрение 21%, а министр внутренних дел Арсен Аваков – 12% украинцев. В то же время, негативно к главам ГПУ и МВД относятся 69% и 65% опрошенных соответсвенно.

Мэров Киева и Харькова Виталия Кличко и Геннадия Кернеса поддерживают 21% и 9%, а не поддерживают – 68% и 72% респондентов.

Рейтинг Тимошенко относительно стабилен Социологическая группа "Рейтинг"

Существенно изменилось отношение украинцев к Надежде Савченко: если в июне 2016 года 46% оцениивали ее позитивно, а 34% негативно, то в сентябре ее антирейтинг составил 62%. Позитивно к депутату относятся лишь 24% респондентов.

Опрос проводился по всей Украине кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 28 сентября по 7 октября 2016 года. Всего было опрошено 2 400 граждан старше 18 лет, которые имеют право голоса. Как утверждают в группе "Рейтинг", выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта, а допустимая погрешность не превышает 2%.

Украинцы стали значительно хуже относиться к Савченко Социологическая группа "Рейтинг"

Согласно сентябрьскому опросу КМИС, наибольшей поддержкой украинцев пользуются партии "Батькивщина" (15,4%), "Блок Петра Порошенко" (14,5%) и "Оппозиционный блок" (13,1%). Как отмечают социологи, за последние полгода поддержка ВО "Батькивщина" несколько снизилась, поддержка "Блока Петра Порошенко" в такой же степени возросла.

За это же время поддержка "Оппозиционного блока", "Самопомочи" (10,3%), Радикальной партии Олега Ляшко (9,6%) и партии "Гражданская позиция" (6%) практически не изменилась.