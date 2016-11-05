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Бизнес в Украине должен быть четко отделен от власти, ныне он ею и является - Трепак

5 ноября в 13:59

В Украине бизнес часто является лишь способом легализовать  неправомерные доходы.

счета олигархов
Трепак предлагает спросить "голубей сизых" из бизнеса, откуда взялись их миллиарды
Значительная часть бизнеса в Украине, а крупный — весь без исключения, был и остается тесно завязанным на власть и во многих случаях  является лишь прикрытием получения неправомерных доходов от реализации власти и способом их легализовать.

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Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Говоря о результатах е-декларирования, он отметил, что аргумент о том, что не надо проверять тех, кто пришел из бизнеса,  не выдерживает критики.

"Разве мы не понимаем, как в основе своей делался этот бизнес, как становились олигархами? Разве не за счет "прихватизации" государственного имущества, расхищения бюджета, уклонения от уплаты налогов, возврата НДС, контрабанды и т.п.? Или кто ворует много, тех не судят?", - спрашивает автор.

"Если предметно и поэтапно пройтись по такому "бизнесу", то между его результатами и фактическим состоянием бизнесменов от власти обнаружится разительная разница. И тогда можно вполне обоснованно задавать вопрос: бизнес бизнесом, но откуда у тебя, голубь сизый, взялись миллиарды? Объясни подробно их происхождение, как и для чего они убежали в офшоры, превратились в фирменное производство, дворцы и яхты? Или те, кто сегодня делает из бизнесменов (а точнее — из самого себя) белых и пушистых, считает, что такой проверки не будет, ибо сегодня все в их руках (вот тут бы поработать ГПУ и ГФС)? Это сегодня так, а завтра — иначе. Но в любом случае очевидно, что бизнес должен быть четко отделен от власти. Ныне же он царит во власти, он является властью", - отметил Трепак.

Напомним, Виктор Трепак ушел с поста главы управления "К" СБУ в связи с несогласием с методами тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Позже он окончательно покинул ряды СБУ. Именно Трепак передал в НАБУ львиную долю материалов т. н. "черной бухгалтерии" Партии регионов – на 2 млрд долларов.

Подробнее о последствиях е-декларирования читайте в статье Виктора Трепака "Е-сокрытие и е-облава" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги бизнес власть
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