Минюст потребовал от НАПК предоставить порядок проверки е-деклараций

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В Минюсте надеются, что можно будет избежать манипуляций или уклонения от ответственности лиц, которые подают недостоверную информацию.

У НАПК до сих пор нет даже порядка проверки е-деклараций Петр Порошенко/Facebook

Министерство юстиции Украины потребовало от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как можно быстрее предоставить порядок проведения контроля и проверки электронных деклараций.

Как сообщает пресс-служба министерства, Минюст до сих пор не получил от НАПК порядок проведения контроля и полной проверки декларации, а также проверки факта представления субъектами декларирования деклараций и сообщения НАПК о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций.

При этом Минюст не привлекался ни к разработке, ни к обсуждению соответствующего порядка. "Такой подход усложняет качественную наработку такого рода документов в разрезе их соответствия требованиям действующего законодательства и установления эффективного механизма проведения проверки достоверности информации, внесенной государственными служащими", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Послы стран Большой семерки в Украине заявили, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".