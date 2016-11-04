Минюст потребовал от НАПК предоставить порядок проверки е-деклараций

В Минюсте надеются, что можно будет избежать манипуляций или уклонения от ответственности лиц, которые подают недостоверную информацию.
Как сообщает пресс-служба министерства, Минюст до сих пор не получил от НАПК порядок проведения контроля и полной проверки декларации, а также проверки факта представления субъектами декларирования деклараций и сообщения НАПК о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций.
При этом Минюст не привлекался ни к разработке, ни к обсуждению соответствующего порядка. "Такой подход усложняет качественную наработку такого рода документов в разрезе их соответствия требованиям действующего законодательства и установления эффективного механизма проведения проверки достоверности информации, внесенной государственными служащими", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.
Послы стран Большой семерки в Украине заявили, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".ZN.UA