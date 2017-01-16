Байден назвал борьбу с коррупцией вопросом национальной безопасности Украины

Россия использует коррупцию как оружие внешней политики против Украины, считает американский вице-президент.

Байден призвал украинцев в судебном порядке преследовать чиновников-коррупционеров Facebook/Joe Biden

Вице-президент СШАпризвал украинцев сконцентрироваться на борьбе с коррупцией, поскольку Кремль годами использует коррупцию для оказания давления на Украину.

"Я хочу призвать народ Украины… продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения", - заявил он на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По словам Байдена, системная коррупция используется Россией как внешнеполитическое оружие против Украины.

"Россия на протяжении последних 10 лет использует другое оружие внешней политики: коррупцию, как инструмент против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому внедряйте реформы, чтобы искоренить коррупцию", - заключил он.

Вице-президент США указал на то, что вопрос искоренения коррупции является для Украины не просто вопросом хорошего управления, но вопросом национальной безопасности и самосохранения.

Напомним, 16 января В Киев прилетел вице-президент США Джо Байден, который планировал встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.