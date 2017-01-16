В Киев прилетел вице-президент США Байден

Запланирована встреча американского политика с президентом Украины.

Байден уже в Киеве kmu.gov.ua

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Байдена встречала украинская делегация, американскому вице-президенту вручили каравай, сообщает 112.ua.

Напомним, что Байден планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.