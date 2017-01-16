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В Киев прилетел вице-президент США Байден

16 января в 07:48

Запланирована встреча американского политика с президентом Украины.

Джо Байден1
Байден уже в Киеве
kmu.gov.ua
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с вице-президентом США Джозефом Байденом. 

Байдена встречала украинская делегация, американскому вице-президенту вручили каравай, сообщает 112.ua. 

Напомним, что Байден планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. 

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Как сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 12 января, визит Байдена в Украину является свидетельством поддержки США независимости Украины, "ее демократического развития, процветания и безопасности".

Визит также приурочен к 25-летию дипломатических отношений Киева и Вашингтона.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Украина США визит Байден
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