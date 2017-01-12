Аваков жестко раскритиковал идею создания финансовой полиции

Судя по всему, "Народный фронт" пока что не готов поддержать правительственный законопроект.

Аваков вспомнил о Службе финансовых расследований, создание которой неоднократно анонсировал Яценюк в 2014-2015 годах Пресс-служба Кабмина Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков высказался против создания финансовой полиции вместо

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС (Отдел МВД СССР по борьбе с хищениями социалистической собственности, – Ред.)", – написал глава МВД на своей странице в Facebook вечером в четверг, 12 января.

Таким образом, Аваков отреагировал на инициативу министра финансов Александра Данилюка иницировать рассмотрении на ближайшем заседании Кабмина законопроекта о финансовой полиции, которая должна заменить ликвидированную налоговую милицию. Говоря о необходимости создания нового органа, глава Минфина отметил, что согласование законопроекта "заинтересованными политическими силами" затянулось.

Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.

В то же время руководство ГФС заявило, что налоговая милиция будет работать до тех пор, пока не будт создан орган, который ее заменит.

Напомним, ликвидация налоговой милиции предусмотрена коалиционным соглашением и меморандумом МВФ.

Правительственный законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований, был внесен в Верховную Раду в августе 2014 года, а уже в ноябре он был отозван.

В течение 2014-2015 годов экс-премьер Арсений Яценюк неоднократно анонсировал создание СФР и ликвидацию налоговой милиции, однако практических шагов за этим не последовало.