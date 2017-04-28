АП соберет комиссию для обсуждения рабочей группы по конституционным изменениям относительно статуса Крыма

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Если власть не начнет выполнять обещания, данные крымским татарам, то очень скоро их требования начнут доноситься до президентского кабинета с улицы.

В АП обсудят создание рабочей группы, которая должна отработать "крымскую" главу Конституции УНН

Администрация президента Украины планирует собрать конституционную комиссию 10-11 мая, чтобы обсудить вопрос создания рабочей группы по подготовке изменений и дополнений к Разделу Х Конституции Украины, касающегося статуса Автономной республики Крым. Об этом в своей статье дляпишет Валентина Самар.

Автор указывает, что рано или поздно перед Украиной встанет вопрос о признании за крымскотатарским народом права на самоопределение на исторической территории, которое ему гарантировано международным правом как коренному народу.

Катализатором данного процесса, как отмечает Самар, могут стать временные меры по защите прав нацменьшинств в Крыму, введенные Международным судом ООН против России 19 апреля. В Меджлисе считают, что указанное решение, по сути, означает его легализацию международным судом.

"И взоры крымских татар и правозащитников теперь обращены не только на Россию, но и на Украину: обещания и президента Петра Порошенко, и лидеров парламентских партий о предоставлении крымским татарам статуса коренного народа, о реализации права на самоопределение в составе Украины, о скором создании конституционной группы, которая отработает "крымскую" главу Конституции с учетом воссоздания Крымскотатарской автономной республики не выполнены. И выполнять их, похоже, не намерены", – говорится в статье.

Автор отмечает, что тональность заявлений главы Медлжиса Рефата Чубарова в связи с этим становится все более жесткой,

"По последним данным, конституционную комиссию АП планирует собрать 10–11 мая — чтобы обсудить вопрос о создании рабочей группы по подготовке изменений и дополнений к Разделу Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Поэтому прогнозируем: если политическая власть не начнет на деле выполнять свои же обещания и обязанности, не исключено, что вскоре требования крымских татар начнут доноситься до президентского кабинета с улицы. Банковой. Уверена, к ним присоединяться и многие политические украинцы из Крыма", – заключает Самар.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

Подробнее об исках украинской стороны против РФ в международных судах читайте в статье Валентины Самар "У суда без следствия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".