АП хочет получить доступ к электронному реестру возмещения НДС – СМИ

В президентской администрации хотят получить по меньшей мере три рабочих места для работы с реестром уже до 21 апреля.

В Администрации президента хотят получить доступ к электронному администрированию НДС Андрей Товстыженко, ZN.UA

Администрация президента обратилась в ГФС Украины с просьбой предоставить ей доступ к системена добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает "Украинская правда", соответствующее обращение, подписанное заместителем главы АП Дмитрием Шимкивым, было подготовлено в администрации на имя и.о. главы ГФСУ Мирослава Продана.

"просим обеспечить до 21 апреля 2017 года организацию не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц Ситуативного центра Администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Согласно обращению, доступ должен быть организован через создание "персональных учетных записей для прямого доступа к табличным объектам систем и реестров на аналитическом сервере ГФС с правом чтения данных и создания объектов (таблиц, пакетов, процедур, и т.д.) в собственных схемах с общим для указанных рабочих мест пространством в объемах не менее 100 Гб на каждую схему".

Украинская правда

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство финансов запустило онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость. В министерстве рассказали ZN.UA, что с 1 апреля года возмещение НДС плательщикам будет осуществляться на основании Реестра заявок о возврате сумм бюджетного возмещения, формирование которого осуществляется ГФС и казначейством.

Как рассказали ZN.UA в Министерстве финансов, в течение 10 месяцев 2016 года ГФС не выполняла требований налогового кодекса и обнародовала реестры заявлений на бюджетное возмещение НДС в неполном объеме.

В министерстве провели анализ опубликованных реестров, который показал, что кроме невыполнения требований об обнародовании реестров, ГФС нарушала другие нормы Налогового кодекса, регулирующие порядок возмещения. Было обнаружено более трех тысяч потенциальных нарушений на сумму более пяти миллиардов гривень.

2 апреля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Центр сертификации электронных ключей Государственной фискальной службы, от которого зависит успешное функционирование реестра возмещения НДС, подвергся хакерской атаке.