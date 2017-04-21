Адвокат назвал надуманными обвинения Мартыненко

По словам адвоката, за полтора года Мартинеко мог бы уехать из Украины, но не сделал этого.
"Предъявленные ему обвинения не то что необоснованные, они надуманы", - сказал адвокат Игорь Черезов, передает УНИАН.
По словам адвоката, никакой необходимости в задержании его подзащитного и избрании меры пресечения не было и нет, поскольку дело расследуется уже полтора года и за это время Мартыненко мог неоднократно покинуть Украину.
Также Черезов считает необоснованной сумму залога в 300 миллионов гривень, поскольку эта сумма должна быть адекватной для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, а не быть якобы суммой компенсации причиненного вреда.
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.
УНИАН , Украинский Католический Университет ,