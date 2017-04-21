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Вторым задержанным фигурантом "дела Мартыненко" является Сергей Перелома

21 апреля в 11:38

САП будет ходатайствовать о заключении Переломы под арест с залогом в 100 млн грн.

Сергей Перелома
Сергей Перелома стал фигурантом еще одного уголовного дела
ipress.ua
Вторым задержанным правоохранителями фигурантом "дела Мартыненко" является первый заместитель председателя правления НАК "нафтогаз Украины" Сергей Перелома, который также фигурирует в деле ОПЗ. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Действительно, было согласовано подозрение еще одному фигуранту - это Сергей Перелома. Он известен по делу Одесского припортового завода, он также задержан, вручено ему подозрение", - цитирует заявление главы САП "УНИАН".

Холодницкий также отметил, что по вопросу относительно меры пресечения для Переломы САП будет ходатайствовать о заключении под арест с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мартыненко НАБУ Холодницкий
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