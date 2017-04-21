Вторым задержанным фигурантом "дела Мартыненко" является Сергей Перелома

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САП будет ходатайствовать о заключении Переломы под арест с залогом в 100 млн грн.

Сергей Перелома стал фигурантом еще одного уголовного дела ipress.ua

Вторым задержанным правоохранителями фигурантом "" является первый заместитель председателя правления НАК "нафтогаз Украины" Сергей Перелома, который также фигурирует в деле ОПЗ. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Действительно, было согласовано подозрение еще одному фигуранту - это Сергей Перелома. Он известен по делу Одесского припортового завода, он также задержан, вручено ему подозрение", - цитирует заявление главы САП "УНИАН".

Холодницкий также отметил, что по вопросу относительно меры пресечения для Переломы САП будет ходатайствовать о заключении под арест с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта по данному делу. Отмечалось, что задержанное лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.