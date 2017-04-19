Администрация президента получит доступ к системе электронного реестра НДС

Уполномоченные лица АП будут иметь доступ к информационным системам ГФС без права корректировки.

Сотрудники АП тоже будут следить за электронным реестром возмещения НДС Андрей Товстыженко, ZN.UA

Сотрудники Администрации Президента Украины получат доступ к информационным системам ГФС, чтобы обеспечить прозрачность мониторинга и анализа функционирования

Как отмечается в сообщении на официальном сайте ГФС Украины, информационное взаимодействие между фискальной службой и АП осуществляется в соответствии с Положением о Государственной фискальной службе Украины и Положением об Администрации Президента Украины, а также в соответствии с Соглашением об информационном сотрудничестве между ГФС и АП от 23 ноября 2015 года.

"В соответствии с Соглашением и протоколами к ней, уполномоченные лица Ситуационного центра Администрации Президента Украины будут иметь доступ к автоматизированным информационным и справочным системам ГФС без права корректировки. Это направлено на обеспечение прозрачной системы эффективного мониторинга и анализа функционирования системы электронного администрирования НДС", – указывается в сообщении фискальной службы.

Накануне "Украинская правда" сообщала, что АП обратилась в ГФС Украины с просьбой предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

В Администрации президента в связи с этим заявили, что предоставление доступа к данным публичного реестра возмещения НДС им необходимо для получения оперативной и прозрачной информации, а также для анализа и предотвращения возможных злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Министерство финансов запустило онлайн-реестр возмещения налога на добавленную стоимость. В министерстве рассказали ZN.UA, что с 1 апреля годавозмещение НДС плательщикам будет осуществляться на основании Реестра заявок о возврате сумм бюджетного возмещения, формирование которого осуществляется ГФС и казначейством.

Как рассказали ZN.UA в Министерстве финансов, в течение 10 месяцев 2016 года ГФС не выполняла требований налогового кодекса и обнародовала реестры заявлений на бюджетное возмещение НДС в неполном объеме.

В министерстве провели анализ опубликованных реестров, который показал, что кроме невыполнения требований об обнародовании реестров, ГФС нарушала другие нормы Налогового кодекса, регулирующие порядок возмещения. Было обнаружено более трех тысяч потенциальных нарушений на сумму более пяти миллиардов гривень.