Задолжавшие "Укрнафте" 2,4 млрд грн компании пытаются через суд избежать их возврата

Суд остановил производство по искам "Укрнафты" к двум харьковским компаниям по их требованию.

"Укрнафта" через суд добивается выплаты дебиторской задолженности ukrnafta.com

Хозяйственный суд Харьковской области остановил производство по искам полугосударственной "Укрнафты" к харьковским ООО "Техтрейд Групп" и "Галнафта" относительно взыскания 2,4 млрд грн долга для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.

Соответствующая информация обнародована в Едином госреестре судебных решений.

"Укрнафта" просит суд взыскать с "Техтрейд Групп" 1 млрд 103,921 млн грн по договорам купли-продажи нефти от 20 августа 2015 года, с "Галнафты" – 1 млрд 320,873 млн грн по договорам купли-продажи нефти от 18 июня 2015 года.

Ответчики ходатайствовали о проведении бухгалтерской экспертизы соответствия расчетов "Укрнафты" по вопросу стоимости транспортировки нефти и нормативных потерь при ее передаче через систему государственной "Укртранснафты".

Ранее стало известно о том, что суд обязал связанную с Игорем Коломойским компанию "Гарант-УТН" выплатить "Укрнафте" почти 650 млн грн долга за купленную в 2015 году нефть. В свое время ZN.UA писало о том, что этой компании "укрнафтовская" нефть была продана уже с учетом того, что у "Гарант-УТН" уже был долг на 750 млн грн. И допустил это уже новый "независимый" глава компании Марк Роллинс.

Последняя информация в Едином госреестре свидетельствует о том, что теперь "Гарант-УТН" пытается обжаловать решение суда первой инстанции. Соответствующее дело в производство принял Харьковский апелляционный хозяйственный суд, заседание назначено на 26 октября.

В интервью ZN.UA народный депутат Виктория Войцицкая ранее обращала внимание, что в 2015 году миллиардные средства из "Укрнафты" выводили по той же схеме, что и в 2014 году из "ПриватБанка".