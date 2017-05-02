За последние пять лет спрос на газ в промышленном сегменте сократился почти в три раза

Основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия.

Украинская промышленность стала потреблять гораздо меньше природного газа utg.ua

Анализ потребления газа в Украине в отопительные сезоны в 2012-2017 гг. позволяет говорить о масштабном сокращении спроса на газ среди группы промышленных потребителей. Об этом в своем материале дляпишет Алла Еременко.

Автор указывает, что за последние пять отопительных сезонов объем потребления в промышленном сегменте сократился с 15,883 до 5,531 млрд кубометров.

"Если учесть, что крупнейшие потребители газа в отопительный сезон — предприятия теплокоммунальной энергетики — уменьшили газопотребление лишь приблизительно на 1 млрд кубометров, то становится очевидным, что основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье", – отметила Еременко.

По ее словам, конъюнктура мирового рынка химической промышленности и дорогой газ сделали химическое производство в Украине малоконкурентным.

"К тому же вспомните сбои в газоснабжении едва ли не самого крупного потребителя — Одесского припортового завода, имевшие место в прошлом году. Немалая доля в сокращении газопотребления приходится и на производства, которые при современных условиях и ценах на газ и в целом на энергоносителе были вынуждены частично или полностью остановить производство", – указывает автор.

По словам Еременко, анализ динамики потребления газа наглядно демонстрирует, какие сегменты экономики остро нуждаются в поддержке правительства.

"Подробный анализ ситуации уже сам по себе подскажет, что МЭРТ и правительство в целом должны делать с конкретными сегментами и субъектами экономики, чтобы сдержать падение и добиться роста ВВП. И прежде чем верстать очередной бюджет страны, следует внимательно изучить газовый баланс. Тогда можно предотвратить многие неприятные "неожиданности", – заключает автор.

Подробнее об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг. в Украине читайте в материале Аллы Еременко "Отопительный сезон: тенденции и цифры" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".