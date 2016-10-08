Выполнение рекомендаций МВФ предусматривает новые банкротства для средних и мелких банков - эксперт

Банки должны выйти на 5%-ную адекватность капитала до конца июля 2017-го, на что не всем хватит средств.
Следующий 21 банк должен выйти на 5%-ную адекватность капитала до конца мая 2017 года, а остальные - до конца июля 2017-го.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.
"Это очень амбициозное, но правильное требование, для выполнения которого, по моим оценкам, потребуется в целом приблизительно 150–170 млрд грн! Конечно, не все банки найдут необходимые средства. На практике это означает новые банкротства для средних и мелких учреждений или национализацию", - говорится в статье.
Как пишет Савченко, второе задание для украинских банков заключается в том, чтобы избавиться от кредитов связанным лицам (по сути акционерам или менеджерам банков).
"Это — тоже очень правильное требование, но его выполнение невозможно без жесткой законодательной и судебной защиты прав кредитора. Владельцы банков кредитуют лишь себя не только потому, что им это выгодно. Они знают, что вся государственная машина защищает заемщика и работает против кредитора. Поэтому для большинства частных банков существует альтернатива: или кредитовать только своих (связанные лица), или не кредитовать вообще", - объясняет автор.
По мнению Савченко, рекомендация продать 20% капитала Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2018 г., а остальные госбанки продать полностью в 2017 г. оправдана.
"На эти учреждения государство уже чуть ли не ежегодно тратит десятки миллиардов гривен вместо того, чтобы получать от них дивиденды! Конечно, лучше их продать", - отмечает автор.
Напомним, Международный валютный фонд положительно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время, необходимость эффективной борьбы с коррупцией остается ключевым вызовом для украинского руководства.
Подробнее читайте в статье Александра Савченко "Сотрудничество с МВФ: выполнить программу и отказаться от кредита!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели Украина".
ZN.UA