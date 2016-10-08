Выполнение рекомендаций МВФ предусматривает новые банкротства для средних и мелких банков - эксперт

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Банки должны выйти на 5%-ную адекватность капитала до конца июля 2017-го, на что не всем хватит средств.

МВФ требует от украинских банков увеличить капитал sputniknews.com

Рекомендация МВФ, которая касается банковской системы, предполагает, что 19 крупнейших банков до конца ноября 2016 года увеличат капитал до нуля (сейчас большинство из них работает с минусовым капиталом) и доведут адекватность капитала до 5% уже к концу февраля (по мировым стандартам нормальным считается адекватность капитала у 8-12%).Следующий 21 банк должен выйти на 5%-ную адекватность капитала до конца мая 2017 года, а остальные - до конца июля 2017-го.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса."Это очень амбициозное, но правильное требование, для выполнения которого, по моим оценкам, потребуется в целом приблизительно 150–170 млрд грн! Конечно, не все банки найдут необходимые средства. На практике это означает новые банкротства для средних и мелких учреждений или национализацию", - говорится в статье.

Как пишет Савченко, второе задание для украинских банков заключается в том, чтобы избавиться от кредитов связанным лицам (по сути акционерам или менеджерам банков).

"Это — тоже очень правильное требование, но его выполнение невозможно без жесткой законодательной и судебной защиты прав кредитора. Владельцы банков кредитуют лишь себя не только потому, что им это выгодно. Они знают, что вся государственная машина защищает заемщика и работает против кредитора. Поэтому для большинства частных банков существует альтернатива: или кредитовать только своих (связанные лица), или не кредитовать вообще", - объясняет автор.



По мнению Савченко, рекомендация продать 20% капитала Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2018 г., а остальные госбанки продать полностью в 2017 г. оправдана.



"На эти учреждения государство уже чуть ли не ежегодно тратит десятки миллиардов гривен вместо того, чтобы получать от них дивиденды! Конечно, лучше их продать", - отмечает автор.

Напомним, Международный валютный фонд положительно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время, необходимость эффективной борьбы с коррупцией остается ключевым вызовом для украинского руководства.

Подробнее читайте в статье Александра Савченко "Сотрудничество с МВФ: выполнить программу и отказаться от кредита!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели Украина".