Украине нужно провести реформы более радикальные, чем те, что предлагает МВФ - эксперт

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В результате реформ доходность бизнеса в Украине должна быть в три-четыре раза выше, чем в стабильных странах.

Савченко выступает за значительное уменьшение налогового давления e.kryzhanivsky / Depositphotos

Украине нужно провести реформы более радикальные, чем те, что предлагает в рамках сотрудничества Международный валютный фонд, причем, в более короткий срок.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.



По его мнению, в результате реформ доходность бизнеса в Украине должна быть в три-четыре раза выше, чем в стабильных странах.



"Нужна такая прибыльность, которая побуждает украинский и иностранный бизнес работать в Украине, несмотря на огромные риски… Очевидно, что главным фактором увеличения прибыльности бизнеса и инвестиций является уменьшение налогового давления. Налоговую систему нужно упростить, а сами налоги — радикально уменьшить. По моим расчетам, налоговый пресс необходимо уменьшить приблизительно на 10% ВВП, а это значит, что и государственные потери следует снизить на 10% ВВП. Итак, начать необходимо с радикального уменьшения доли ВВП, перераспределяемой через бюджет и социальные фонды (не более 45% ВВП)", - говорится в статье.

Савченко подчеркивает, что вторым шагом реформирования бюджетной политики должно стать перераспределение доходов в пользу молодежи - тех, кто создает национальное богатство."Разумно проведенная пенсионная реформа должна создать стимулы для длительной и напряженной трудовой деятельности украинцев (40-45 лет) и легального получения доходов. Более того, она - реформа - должна начать накопление финансовых ресурсов для долгосрочных инвестиций в экономику Украины", - подчеркивает эксперт."Третьим шагом должно стать перераспределение доходов в пользу местных бюджетов до 60%. Государство живет на налоги. Налоги должны платить все граждане. Налоговое давление уменьшается. Налоги не меняются на протяжении 10-ти лет за исключением их уменьшения. Это прописывается в изменениях к Конституции", - говорится в статье.

Напомним, Международный валютный фонд положительно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время, необходимость эффективной борьбы с коррупцией остается ключевым вызовом для украинского руководства.

Подробнее читайте в статье Александра Савченко "Сотрудничество с МВФ: выполнить программу и отказаться от кредита!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели Украина".