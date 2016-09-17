Основные показатели проекта госбюджета-2017: инфографика

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Объем бюджетного дефицита, предусмотренный в правительственном проекте, составляет 77,5 миллиардов гривень, в сравнении с 83,7 миллиарда в 2016 году.

Минимальную заработную плату увеличат до 1762 гривень Андрей Товстыженко, ZN.UA

сновные показатели государственного бюджета на 2017 год.

Обнародованы о

Согласно предложенному проекту, доходы в госбюджет в 2017 году предусмотрены в размере 712,5 млрд грн, а расходы - 790 млрд грн. При этом дефицит составит 77,5 млрд грн - 3% ВВП.

Кроме того, Кабмин рассчитывает на увеличение поступлений в бюджет на 16,9% - с 749 до 876,9 миллиарда гривень без роста налоговых ставок.

При этом запланировано увеличение минимальной заработной платы с 1600 до 1762 гривень на 1 декабря 2017 года.

Расходы на сектор безопасности и обороны планируется увеличить до 129 миллиардов гривень по сравнению со 114 миллиардами в 2016 году.

9 миллиардов гривень Кабмин предлагает выделить на функционирование Фонда регионального развития, 1 миллиард из которых должен быть направлен на поддержку объединенных территориальных громад.

На поддержку угольной промышленности, реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров Кабмин предлагает выделить 1,8 миллиарда гривень.

Также предполагается увеличение финансирования студенческих стипендий на 576 миллионов до 5,816 милиардов гривень и увеличение финансирования культуры на 1 миллиард гривень, 500 миллионов планируется направить на поддержку отечественного кинематографа.

15 сентября Кабинет министров на заседании одобрил проект государственного бюджета на 2017 год. В этот же день проект госбюджета был весен в Верховную Раду.

Ранее Кабмин утвердил бюджетную резолюцию-2017, в которой заложен рост ВВП на 3% (номинальный ВВП — 2,574 трлн грн), инфляция 8,1% и курс 27,2 грн/$. Безработица в 2017 году прогнозируется на уровне 8,6%. Дефицит госбюджета в 2017 году прогнозируется на уровне 3% ВВП, в 2018 - 2,5%.

В интервью ZN.UA министр финансов Александр Данилюк заявил, что госбюджет на 2017 год будет максимально реалистичным, а "верстать" его планируют исходя из доходной части, а не подгонять под расходы.