Венгрия дала Украине кредит на 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры

Две страны планируют до 2020 года построить автостраду к общей границе.

Украина и Венгрия будут развивать пограничную инфраструктуру Генпрокуратура Украины

Украина получила от Венгрии кредит на сумму 50 млн евро на развитие пограничной с этой страной инфраструктуры , заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, сообщается на сайте правительства.

Гройсман предложил перейти к практической реализации совместных проектов. Среди них - строительство объездной дороги вокруг Берегово и реконструкции автомобильной дороги "Берегово-Мукачево", расширение и модернизация пункта пропуска "Берегшурань -Лужанка (Астей)", строительство нового пункта пропуска "Нодьходош-Большая Паладь" и внедрение на нем совместного пограничного и таможенного контроля, строительство нового моста через реку Тису вблизи международного пункта пропуска "Чоп-Захонь", автомобильного сообщения между Дийда и Берегдароц.

Главы правительств также договорились к 2020 году построить автостраду к венгерско-украинской границе. Стороны также договорились проработать вопрос о введении совместного пограничного контроля на КПП и возможность улучшения работы существующих КПП.

Как сообщалось, 24 ноября правительство Венгрии решило отменить плату за оформление национальных виз для граждан Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.