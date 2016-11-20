В Украине можно успешно реализовать конкурентный рынок тепловой энергии – эксперты

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Создание конкурентного рынка теплоэнергии позволит наилучшим образом защитить интересы потребителей.

Развитие конкурентного рынка теплоэнергии позволит снизить тарифы и улучшить качество услуг kievcity.gov.ua

Внедрение в Украине конкурентного рынка тепловой энергии будет способствовать защите экономических интересов потребителей, оздоровлению коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности.

Об этом в статье для ZN.UA пишут Владимир Майстришин, Александр Домбровский и Георгий Гелетуха. По мнению экспертов, в Украине можно успешно реализовать модель конкурентного энергорынка, известную как модель "единого покупателя", наиболее распространенную в системах централизованного теплоснабжения стран Европы.

Согласно данной модели, поставщик/оператор сети закупает тепловую энергию от всех производителей и продает ее потребителям по одинаковым ценам и на равных условиях.

Авторы подчеркивают, что обязательным условием для создания и успешного развития в Украине конкурентного энергорынка является внедрение анбандлинга (финансового, юридического разделения/распределения собственности).

"Минимальным необходимым требованием является внедрение финансового анбандлинга, предусматривающего распределенный учет доходов и затрат и установление соответствующих тарифов по каждому виду лицензированной деятельности", –подчеркивают эксперты.

По мнению Майстришина, Домбровского и Гелетухи, при реализации рынка сеть централизованного теплоснабжения целесообразно будет сохранить в коммунальной собственности. В новой модели рынка регулятор получит возможность устанавливать только предельную цену товара или услуги, а лицензиаты смогут снижать цены по своему усмотрению на открытых торгах.

Деятельность независимых производителей, отпускающих не более 1/3 годового потребления тепловой энергии, предлагается сделать нерегулируемой, со свободным формированием цен на нее.

Предложенная авторами модель рынка предусматривает также использование рыночных инструментов для привлечения инвестиций.

"С целью привлечения инвестиций необходимо внедрить рыночные механизмы и стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование) для тарифов на транспортировку тепловой энергии. Уровень доходности в секторе теплоснабжения должен быть сопоставим с другими секторами экономики и учитывать риски рынка. В среднем уровень доходности на инвестированный капитал в энергетике составляет 15%, что является более привлекательным как для инвесторов, так и для организаций, осуществляющих финансирование. Таким образом, должны быть созданы экономические предпосылки для появления новых производителей теплоэнергии и защиты их экономических интересов на период не меньший, чем период окупаемости реализуемых проектов", – отмечают эксперты.

Специалисты указывают, что в разных странах, где функционирует конкурентный рынок тепловой энергии, практикуются свои собственные подходы к формированию тарифов, защите инвестиций и коммунальных предприятий, которые также будут привлечены к рыночной конкуренции. Так, коммунальная собственность, которая используется неэффективно, сможет начать работать в интересах потребителей, которые перестанут страдать от высоких тарифов и некачественных услуг.

"Поэтому на государственном уровне необходимо принять решение о том, продолжать ли защищать неэффективные, устаревшие и изношенные коммунальные предприятия теплоснабжения или же начать защищать экономические интересы потребителей", – заключают авторы.

Напомним, около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. При этом 47% заявили, что не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. Лишь 7% жителей Украины полностью уверены, что смогут оплатить коммунальные предстоящей зимой.

Подробнее о преимуществах создания в Украине конкурентного рынка теплоэнергии и возможных вариантах его реализации читайте в статье Владимира Майстришина, Александра Домбровского и Георгия Гелетухи "Какая модель рынка тепловой энергии нужна Украине" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".