Украинцы начали массово устанавливать солнечные электроустановки после введения новых "зеленых" тарифов

С начала года в частных домах установлено уже 625 подобных установок.

Солнечная энергетика все более популярна среди украинцев

Количество солнечных электроустановок в частных домохозяйствах во ІІ-ІІІ кварталах 2016 года увеличилось более чем вдвое - до 625 единиц, сообщает "Укринформ" со ссылкой на презентацию Госэнергоэффективности.

По данным агентства, на конец І квартала (на конец марта) в Украине насчитывалось 298 солнечных электроустановок в частных домохозяйствах, на конец II квартала - 430 единиц, а на конец III квартала - 625 единиц.

Вместе с тем, совокупная установленная мощность всех 625 единиц оборудования пока не превышает 7,9 МВт.

В 2015 году государство установило новые тарифы на "зеленую" электроэнергетику. Также действуют государственные гарантии на обязательное приобретение энергокомпаниями излишков "зеленой" электроэнергии у домохозяйств, располагающих солнечными электроустановками.

Как сообщалось, с 1 сентября состоялся очередной этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в зависимости от объема потребления увеличилась на 5-30% по сравнению с тарифами, действовавшими с 1 марта.