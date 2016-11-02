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Украинцы начали массово устанавливать солнечные электроустановки после введения новых "зеленых" тарифов

2 ноября в 14:11

С начала года в частных домах установлено уже 625 подобных установок.

Солнечные батареи
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Количество солнечных электроустановок в частных домохозяйствах во ІІ-ІІІ кварталах 2016 года увеличилось более чем вдвое - до 625 единиц, сообщает "Укринформ" со ссылкой на презентацию Госэнергоэффективности.

По данным агентства, на конец І квартала (на конец марта) в Украине насчитывалось 298 солнечных электроустановок в частных домохозяйствах, на конец II квартала - 430 единиц, а на конец III квартала - 625 единиц.

Вместе с тем, совокупная установленная мощность всех 625 единиц оборудования пока не превышает 7,9 МВт.

В 2015 году государство установило новые тарифы на "зеленую" электроэнергетику. Также действуют государственные гарантии на обязательное приобретение энергокомпаниями излишков "зеленой" электроэнергии у домохозяйств, располагающих солнечными электроустановками.

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Как сообщалось, с 1 сентября состоялся очередной этап повышения тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в зависимости от объема потребления увеличилась на 5-30% по сравнению с тарифами, действовавшими с 1 марта.

По материалам: Укрінформ
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Тэги электричество дом тарифы квартал Солнце государство зелень очередь энергетика население потребитель
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4 комментария
  • lara0131 Сегодня, 14:34 Чисто украинский дебилизм - люди тратят 50000 долларов для того , чтобы экономить ... И да - ещё ни в одном украинском селе никто не установил солнечные батареи . Их используют те , кому денег девать уже просто некуда . Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Сергей Серегин Сегодня, 14:26 Да только не Украинцы а олигархи устанавливают, а у Украинца денег хватает только на платежку и немного покушать.
    lara0131 Сегодня, 14:35
    совсем немного покушать .
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    Дедушка Морозов Сегодня, 14:47
    Что кушать, когда коммунальные забрали всю пенсию , а сынок живет в квартире , получает достаточно, чтобы не дали нам обоим субсидии, но ведь питается отдельно?
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