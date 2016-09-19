В Стокгольме 25 сентября начнутся слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"

После слушаний, которые продлятся до 10 октября, арбитражный процесс выйдет на финишную пряую.

У "Нафтогаза" есть план "Б" на случай проигрыша в Стокгольме Коллаж ZN.UA

Устные слушания в Стокгольмском арбитраже по иску относителдьно договора купли-продажи природного газа между НАК "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" начнутся 25 сентября и продлятся до 10 октября.

"25 сентября по контракту купли-продажи газа начинаются устные слушания, после которых фактически уже финишная прямая процесса", - сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью ZN.UA.

Коболев, по его словам, будет участовать в процессе как свидетель с украинской стороны.

"Я буду участвовать в процессе. Я являюсь одним из свидетелей, буду давать показания... Мы не раскрываем такую информацию преждевременно. Еще есть несколько свидетелей с украинской стороны. Я не могу называть имен, но это будут люди, которые непосредственно имели отношение к процессу подписания контракта в 2009 г. Процесс на финишной прямой", - сказал Коболев.

По его словам, есть надежда на "справедливое решение" Стокгольмского арбитража.

"Мне кажется, прагматично и честно сказать следующее — это тройка арбитров (арбитраж в Стокгольме – ред.), которые вольны принимать любое решение, которое они сочтут правомочным. Какое решение они примут, никто не может угадать и предсказать, естественно. Мы надеемся, что это решение будет справедливым. Уверен, что это решение будет справедливым, так как все-таки это арбитраж, нет оснований считать, что там люди могут вести себя некорректно.

Но мы считаем, что контракт 2009 г. настолько сильно был нарушен именно "Газпромом", что наши шансы на победу, объективно исходя из этого факта и статистики иных подобных дел, весьма высоки.

Сделать более точный прогноз здесь никто не сможет. Дело не в конфиденциальности, а в том, что мы говорим о будущем решении судей. Команда юристов, которая работает на нас, это как раз та команда, которая имеет несколько самых громких побед", — рассказал Коболев.

Он уточнил, что интресы "Нафтогаза" представляет юркомпания Wikborg Rein. "Это узкоспециализированные юристы, у которых из публичных известных побед — это победа компании RWE против "Газпрома", где они отсудили миллиарды. К отбору юристов мы подходили очень тщательно. И это решение тогда рассматривалось на самом высоком уровне. Для Украины как для страны это дело имеет колоссальное значение", - объяснил глава "Нафтогаза".

По его словам, у "Нафтогаза" есть и альтернативный план, на случай проигрыша в суде: "У нас есть "план Б", который, естественно, мы не вольны раскрывать. Но аудиторы, которые оценивали риск по трем вариантам — ничья, победа и проигрыш, подсчитали, что численная вероятность победы выше 50%. Поэтому мы чувствуем себя относительно уверенно. Если бы мы себя уверенно не чувствовали, то использовали бы иную тактику действий. Но, учитывая важность всего этого, команда "Нафтогаза" планирует ближайшие полтора месяца посвятить максимум времени именно Стокгольму".

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На сегодня общие претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более 26,6 млрд долларов, претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов.

Как сообщалось, "Нафтогаз" по "транзитному" иску требует передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС – компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.

В отношении контракта на поставку газа, требования "Нафтогаза" связаны с закупками газа с 2010 года (после первого обращения к "Газпрому" с предложением привести цену в соответствие с текущим рыночным уровнем согласно условиям контракта) до 2014 года по ценам выше рыночных.



Полное интервью Аллы Еременко с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".