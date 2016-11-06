В Нидерландах собирают подписи для референдума по ратификации ЗСТ ЕС-Канада

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На данный момент собрано 190,4 тысяч подписей из 300 тысяч необходимых.

Референдум практически невозможно будет организовать до парламентских выборов в Нидерландах

В Нидерландах собрали около двух третей подписей под петицией для того, чтобы обязать правительство страны провести референдум по соглашению о зоне свободной торговле между Европейским союзом и Канадой (CETA).

Петиция была запущена в октябре 2015 года. На данный момент собрано 190,4 тысяч подписей из 300 тысяч необходимых, чтобы провести референдум.

Если необходимое количество подписей будет собрано, такой референдум практически невозможно будет организовать до парламентских выборов в Нидерландах, назначенных на март 2017 года.

Ранее сообщалось, что торгово-экономическое соглашение ЕС с Канадой должно вступить в силу в следующем году.

CETA устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле между ЕС и Канадой. Ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.

Ранее соглашение с Канадой блокировал регион Бельгии – Валлония. В последний момент был достигнут компромисс, однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.

Подробнее о соглашении ЕС и Канады читайте в материале "Успехов, Европа! Как одновременно защитить и обойти валлонов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".