Канада и Румыния договорились о безвизовом режиме с 2017 года

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Граждане Румыний смогут путешествовать в Канаду без виз с декабря следующего года.

Румыния использовала право вето относительно Соглашения о ЗСТ Канада-ЕС, чтобы получить безвизовый режим

Правительства Канады приняло решение о предоставлении безвизового режима, передает " Укринформ ".

"Граждане, которые уже получали канадские визы, смогут путешествовать в Канаду без виз с 1 мая 2017 года, а безвизовый режим для всех остальных граждан вступает в силу с 1 декабря 2017 года", – сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу, 21 октября.

При этом Оттава оставила за собой право приостановить действие безвизового режима, если будет зафиксировано увеличение количества нелегальных мигрантов из Румынии.

По словам президента, Румыния в связи с визовой либерализацией отзывает свое право вето тносительно Соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой.

Ранее Бухарест заявлял об отказе подписывать Соглашение из-за нерешенного вопроса визовой либерализации с Канадой.

Тем временем, петиция о предоставлении Украине безвизового режима в мае набрала необходимое количество голосов для рассмотрения ее канадским парламентом.

Отмена краткострочных виз для украинцев была одним из пунктов предвыборной программы Либеральной партии, имеющей большинство в нынешнем созыве парламента Канады.

Обозреватель ZN.UA Владимир Кравченко скептически оценивал шансы на однозначное одобрение петиции федеральным парламентом, но при этом отмечал, что вопрос визовой либерализации с Украиной действительно включен в политическую повестку дня в Канаде.

"Очевидно, что безвизовый режим нашей стране не будет предоставлен за одну ночь. Многое зависит от украинских реформ в секторе безопасности и экономике, от того, насколько в нашей стране будут соблюдаться права человека. Пока Киев в своих переговорах с Оттавой акцентирует внимание на необходимости упрощения процедуры получения канадских виз украинцами, сокращения необходимого перечня документов для получения виз и увеличения количества выдачи многоразовых виз сроком действия до десяти лет", – писал автор.

Подробнее о перспективах безвизового режима с Канадой читайте в статье Владимира Кравченко "Визовый трафарет Канады" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".