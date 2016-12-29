В НБУ пояснили новогоднюю девальвацию возмещением НДС и погашением валютных кредитов

Девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с национализацией Приватбанка, утверждают в НБУ.

В НБУ выдвинули еще несколько версий, почему доллар подорожал Андрей Товстыженко, ZN.UA

Временныйна межбанковском валютном рынке сформировался под одновременным давлением ряда факторов, говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.

Как отметил, Чурий, с одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку компаниям-экспортерам, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн. С другой стороны, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

"В то же время подчеркиваем, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом ПАО КБ "Приватбанк" в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности", - говорится в комментарии.

Во-первых, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПАО КБ "приватбанк" с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжителен – всего три дня, и после этого возврат средств населения в банки возобновился. В то же время отток депозитов юридических лиц из ПАО КБ "Приватбанк" был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств за возмещение НДС.

Во-вторых, на наличном валютном рынке продажа валюты населения продолжает превышать ее покупку. В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляет 34 млн долларов.

В-третьих, поддержание ликвидности в объеме 25 млрд грн, которое Национальный банк на прошлой неделе подоставил ПАО КБ "Приватбанк", было частично направлено на покрытие оттоков по депозитам, а также на высполнение банком норматива обязательного резервирования, которое банк не выполнял почти год до перехода в государственную собственность.

"В общем фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет – рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - заявил Чурий.

Как и ранее, Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями. В течение текущей недели Национальный банк уже провел два аукциона по продаже иностранной валюты, во время которых удовлетворил заявки участников на общую сумму 144 млн долларов. 29 декабря Национальный банк также объявил об аукционе по продаже иностранной валюты на 100 млн долларов, сообщил заместитель главы НБУ.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 28 декабря, снизился до 27,00 грн/доллар. НБУ в среду выставил на аукцион до 100 млн долларов и продал 96,8 млн долларов, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/доллар.