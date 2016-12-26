НБУ подтвердил конвертацию 600 млн долларов еврооблигаций Приватбанка в капитал

Весь Приватбанк был выкуплен государством за 1 грн. Держатели облигаций потеряли свои бумаги.

Владельцы еврооблигаций Приватбанка (кто бы они ни были) могут забыть о своих бумагах phl.com.ua

Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации.

Как сообщается на сайте НБУ, Приватбанк имел в обращении такие выпуски облигаций: на сумму 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28.02.2018, на сумму 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23.01.2018, на сумму 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

В сообщении говорится, что облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы Приватбанку в форме займа.

"В соответствии со статьей 41.1 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства Приватбанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Переход банка в государственную собственность и прекращение временной администрации состоялись 21 декабря 2016 года", - сообщили в НБУ.

Согласно сообщению, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн. Кабмин также поручил Минфину выпустить ОВГЗ на сумму до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".