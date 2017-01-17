В НБУ объяснили очередное падение гривни

Предложение валюты ограничено в связи с совпадением выходного дня в США и рабочего дня в Украине.

Гривня падает под действием ситуативных и сезонных факторов rossandhelen / Depositphotos

На межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов, что, соответственно, влияет на курс гривни , говорится в комментарии заместителя председателя НБУ Олега Чурия, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что 17 января 2017 года, предложение валюты ограничено, прежде всего, в связи с совпадением вчера, 16 января 2017, выходного дня (в честь Дня Мартина Лютера Кинга) в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияла на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня.

В то же время в НБУ также указывают на другие актуальные факторы: сезонный спад деловой активности, преимущественно в агросекторе, что отражается в сокращении поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, и наличие значительного гривневой ликвидности у компаний-экспортеров, которые в декабре получили возмещение НДС на 16 млрд. грн.

Ранее в НБУ пояснили новогоднюю девальвацию возмещением НДС и погашением валютных кредитов. Как отметил Чурий, с одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку компаниям-экспортерам, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн. С другой стороны, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

Также в НБУ объяснили инфляцию 2016 года ростом тарифов на ЖКУ и подорожанием топлива.