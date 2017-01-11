НБУ отменил свое требование к банкам увеличить капитал до 300 млн грн к 11 января

Год назад Нацбанк обязал все банки найти дополнительные деньги. В последний день решение отменили.

НБУ пошел на попятную Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины отменил свое постановление от 4 февраля 2016 года № 58 "Об увеличении капитала банков Украины".

В отмененном документе содержалось требование к банкам привести свой капитал к следующим значениям:

120 млн грн - до 17 июня 2016 года;

300 млн грн - до 11 января 2017 года;

400 млн грн - до 11 января 2018 года;

450 млн грн - до 11 января 2019 года;

500 млн грн - до 11 июля 2024 года.

В октябре глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что большинство ликвидированных за период ее работы банков уже не имели активов. "Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что у их вкладчиков просто эти активы украли", – сказала руководитель НБУ.

10 января НБУ признал не платежеспособным "Платинум Банк", поскольку по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала.