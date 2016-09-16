В "Нафтогазе" заявили о возможности срыва реформы корпоративного управления из-за действий МЭРТ

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В НАК уверены, что переподчинение "Укртрансгаза" Министерству экономики противоречит принципам Третьего энергопакета.

"Нафтогаз" возмущен действиями МЭРТ Василий Артюшенко, ZN.UA

Переподчинение ПОМинистерству экономического развития и торговли не направлено на выполнение Украиной обязательств Третьего энергетического пакета, говорится в официальном пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины", распространенном вечером в пятницу, 16 сентября.

"Это решение противоречит требованиям как Третьего энергопакета, так и закона "О рынке природного газа". Оно также ставит под угрозу выполнение Плана реформы корпоративного управления Нафтогаза, под реализацию которого был получен кредит ЕБРР $ 300 млн на закупку газа", – говорится в сообщении.

Кроме того, действия МЭРТ создают угрозу срыва кредитного соглашения со Всемирным банком на сумму $ 500 млн, необходимого для стабильного прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

В "Нафтогазе" напомнили, что одним из требований Третьего энергопакета является невозможность одновременного контроля одним органом над компаниями, которые осуществляют деятельность по транспортировке газа, с одной стороны, и занимаются его поставками и добычей, с другой.

План реструктуризации "Укртрансгаза" был одобрен Кабинетом министров июле 2016 года, а также согласован с Секретариатом Энергетического Сообщества, ЕБРР и другими западными партнерами.

В частности, план предусматривает образование новой компании-оператора, в которой будет создан независимый наблюдательный совет.

"Этот план не предусматривает такой меры, как принятие решения об изменении контроля над Укртрансгазом. Все, что предусмотрено в отношении Укртрансгаза – это поручение МЭРТ "рекомендовать Национальной акционерной компании" Нафтогаз Украины" создать в ПАО "Укртрансгаз" наблюдательный совет в количестве пяти человек с рядом условий", – уточнили в НАК.

В компании заявили, что пункт из утвержденного плана реструктуризации "Нафтогаза" пока не выполнен, и это вызвало беспокойство и замечания Секретариата Энергетического Сообщества.

"Минэкономики должно было уже давно разработать и опубликовать так называемую "политику собственности", которая стала бы ориентиром для работы наблюдательных советов государственных предприятий. Вместо этого министерство предпринимает действия, которые, в конечном итоге, ведут к ручному управлению госпредприятиями. Решение МЭРТ также может существенно осложнить дальнейшие переговоры "Нафтогаза" с западными партнерами, которые не понимают логику такого шага", – заявил главный коммерческий директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не только вывело "Укртрансгаз" из-под управления НАК "Нафтогаз Украины", но также перебрало на себя контроль над осуществлением закупок компании.

Так, одним приказом №1478 от 7 сентября МЭРТ обновил устав НАК, внеся дополнения в п.48 относительно расширения полномочия общего собрания акционеров УТГ.

Еще одним приказом №1510 от 13 сентября министерство отменило положение о порядке формирования, утверждения и контроля за выполнением финансового плана и годового плана закупок "Укртрансгазом", утвержденного "Нафтогазом".

Оба приказы подписаны первым вице-премьером–министром экономики Степаном Кубивым.

Ранее функции по управлению ПАО "Укртрансгаз" входили в компетенцию правления "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины".