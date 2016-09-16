ЕБРР обеспокоен внезапной передачей "Укртрансгаза" под контроль МЭРТ

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Министерство экономики без ведома руководства "Нафтогаза" внесло изменения в устав "дочки" госхолдинга, перебрав на себя управление компанией и контроль над ее госзакупками.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) не только вывело "Укртрансгаз" из-под управления НАК "Нафтогаз Украины", но также перебрало на себя контроль над осуществлением закупок компании.

Так, одним приказом №1478 от 7 сентября МЭРТ обновил устав НАК, внеся дополнения в п.48 относительно расширения полномочия общего собрания акционеров УТГ (добавлено право смены правления и наблюдательного совета, внесения изменений в устав газотранспортной компании, а также утверждения ее финплана и инвестпрограммы).

Еще одним приказом №1510 от 13 сентября министерство отменило положение о порядке формирования, утверждения и контроля за выполнением финансового плана и годового плана закупок "Укртрансгазом", утвержденного "Нафтогазом".

Оба приказы подписаны первым вице-премьером–министром экономики Степаном Кубивым.

Ранее функции по управлению ПАО "Укртрансгаз" входили в компетенцию правления "Нафтогаза".

Опасения по поводу этих действий уже высказали в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). По словам, старшего советника банка Антона Усова, его финучреждение ожидает, что Украина будет в полном объеме выполнять согласованные ранее свои обязательства по корпоративной реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины".

В настоящее время ЕБРР пытается разобраться в сложившейся ситуации. "Если наши опасения подтвердятся, то это очень серьезное событие", – сказал старший советник.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины".