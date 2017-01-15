В "Нафтогазе" просчитали кризисные сценарии сокращения газового импорта в отопительный сезон

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Для комфортного прохождения отопительного периода Украине необходимо импортировать 45,5 млн кубометров газа в сутки.

Запас прочности украинской ГТС сегодня остается небольшим utg.ua

При слишком низких объемах импорта газа его суточный дефицит в пики январского потребления в Украине может составить от 50 до 100 млн кубометров, из-за чего запас топлива в ПХГ исчерпается в два-три раза быстрее.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алла Еременко. По ее словам, в НАК "Нафтогаз Украины" просчитали разные варианты развития событий, в том числе – и наиболее пессимистичные.

"Просчитывали также прогнозный баланс при нулевом импорте, при импорте 18 и 27 млн кубометров/сутки. Картина печальная. В пики январского потребления суточный дефицит может составить от 50 до 100 млн кубометров газа. И тогда запас "подземок" исчерпается в два, а то и в три раза быстрее. Если низкие температуры продержатся несколько недель кряду, даже думать не хочется, на что вынудят пойти "Нафтогаз", - указала она.

"Четыре десятка прямых импортеров и трейдеров ситуацию, увы, тоже не очень спасут. Их общий суточный объем импорта газа в десятки раз меньше, чем "Нафтогаза" (30–35 млн кубометров в последнюю неделю). Но это самые пессимистичные сценарии", - подчеркивает автор.

Комфортное прохождение отопительного сезона, согласно расчетам "Нафтогаза", должен обеспечить импорт на уровне 45,5 млн кубометров/сутки.

"Проанализировав динамику потребления в пиковый период января 2016-го, (в "Нафтогазе" - ред.) составили прогнозный баланс газа по Украине на период с октября 2016 г. по апрель 2017 г.. Стоит заметить, что только с 5 января нынешнего года фактическое потребление газа по стране немногим превысило 48 млн кубометров/сутки. При этом пришлось поднимать из ПХГ около 70 млн кубометров/сутки, как это было, например, 11 января. В хранилищах при этом осталось 11,303 млрд кубометров. Добыча и импорт газа стабильны, несмотря на похолодание и увеличившийся в связи с этим спрос на газ", - пишет Еременко.

Автор указывает, что несмотря на заверения главы "Нафтогаза" в том, что Украина может закончить зиму с 8 млрд кубометров газа в ПХГ, сложившаяся ситуация все время заставляет быть на чеку.

"Запас прочности газотранспортной системы не так уж велик. Так что случись, не дай Бог, серьезная авария, простора для маневра не так уж и много", - заключила она.

Ранее сообщалось, что в НАК "Нафтогаз Украины" ожидают от российской стороны провокаций хранилищ в связи с наступлением в Европе и России неожиданно сильных холодов.

Подробнее о потреблении газа в ходе отопительного сезона 2016-2017 в Украине читайте в статье Аллы Еременко "Зыбко. Зябко?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".