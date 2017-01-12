"Нафтогаз" прогнозирует сокращение запасов газа хранилищах до 8 млрд куб. м в конце зимы

С начала отопительного сезона отбор газа из ПХГ был меньше, чем в прошлые годы.

Газа в ПХГ более чем достаточно, отчитались в "Нафтогазе" utg.ua

На сегодняшний день в подземных хранилищах находится более 11 млрд куб м газа, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Во время совещания в правительстве он сказал, что на конец февраля - начало марта Украина выйдет на 8 млрд куб м газа, что примерно равно показателю в марте 2014 года.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тыс. мегаватт, что эквивалентно четырем атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики и Министерство энергетики готовит документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии. Украина готова экспортировать более 1 млрд кВт/ч.

10 января пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что этой зимой отбор газа из подземных хранилищ на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года).

Украина на начало отопительного сезона закачала в подземные хранилища 14,7 млрд куб м газа.

25 ноября 2016 года исполнился ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.