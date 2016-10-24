В "Нафтогазе" назвали причины задержки с иском против России

Россия незаконно захватила в Крыму ряд ценных энергетических активов, которые принадлежат "Нафтогазу".

"Нафтогаз" еще в феврале 2016 года инициировал переговорный процесс относительно потери своих активов в Крыму Андрей Товстыженко, ZN.UA

После российской аннексии Крыма НАК "Нафтогаз Украины" потерял доступ к активам, имуществу и документам предприятия "Черноморнефтегаз", что осложнило компании сбор информации для подготовки искового заявления в международный арбитраж против РФ с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов в оккупированном Крыму.

"Много времени занял сбор информации, на основании которой мы можем подготовить исковое заявление и обратиться в суд, какое-то время заняли формальности с поиском советника, который мог бы представить нас", – заявил в эфире "Радио Крым.Реалии" директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Тиклюк.

Он добавил, что в "Нафтогазе" ушло еще полгода на переговоры с Россией.

Тиклюк отметил, что компания направила уведомление о споре в РФ.

Он подчеркнул, что с того момента у сторон был срок в полгода, в течение которого можно было решить споры мирным путем, но Россия традиционно оставляла "Нафтогаз" без ответа.

"Нафтогаз" еще в феврале 2016 года инициировал переговорный процесс относительно потери своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре. Госхолдинг намерен добиваться восстановления контроля над активами и возмещения всех понесенных убытков.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" и шесть дочерних компаний инициировали арбитраж против РФ с требованием возместить $ 2,6 млрд убытков, причиненных незаконным захватом активов в оккупированном Крыму.

Напомним, что в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма завершились устные слушания по объединенному делу по взаимным искам НАК "Нафтогаза Украины" и российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа в Украину. Окончательное решение в данном споре ожидается до 31 марта 2017 года.

Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по двум искам – по поставкам газа и по контракту на транзит – составляют более 26,6 млрд долларов, претензии российской стороны – 38,7 млрд долларов.