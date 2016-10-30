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В Минфине заверили, что повышение минимальной зарплаты не приведет к инфляции

30 октября в 21:22

Данилюк пообещал не допустить увеличения денежной массы.

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Данилюк надеется на вывод из тени "зарплат в конвертах"
Пресс-служба Кабмина Украины
Министр экономического развития и торговли Александр Данилюк заверил,  что повышение минимальной заработной платы в Украине не приведет к дополнительному росту инфляции.

"Это решение не будет влиять на инфляцию в следующем году", – заявил глава Минфина в эфире телеканала 1+1 вечером в воскресенье, 30 октября.

Данилюк пообещал, что повышение зарплаты будет происходить не за счет дополнительной денежной эмиссии, а благодаря детенизации экономики.

"Необходимо понимать, откуда будут идти средства. Эти средства сейчас находятся в тени, они выплачиваются в конвертах. И эти средства легализируются, войдут в систему в качестве "белых" зарплат и в качестве налогов, а это означает, что дополнительной денежной массы не будет", – пояснил министр.

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Ранее премьер министр Владимир Гройсман заявил о  намерении увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза – до 3200 гривень в месяц. Эту информацию подтвердил также президент Петр Порошенко.

В то же время, советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты  "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проекте государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги зарплата Минфин бюджет Данилюк
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