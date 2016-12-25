В "Киевэнерго" пожаловались на невыплату государством 500 млн грн субвенций и долгов по субсидиям

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Государство и государственный "Нафтогаз" активно наживаются на субсидиях, заявил коммерческий директор предприятия.

В январе "дыра" в балансе "Киевэнерго" по субсидиям и льготам может вырасти до 700 млн грн КГГА

Долг государства перед ПАО "Киевэнерго" по субвенциям, льготам и субсидиям на сегодня достиг суммы в 500 млн грн, заявил в комментарии для ZN.UA коммерческий директор предприятия Евгений Бушма.

По его словам, в результате несвоевременного начисления положенных предприятию средств, в балансе "Киевэнерго" образовалась "дыра" за часть октября и ноябрь.

"На данный момент из-за несвоевременных субвенций и долгов государства перед нами по оплате льгот и субсидиям, у нас образовалась дыра в полмиллиарда за часть октября и ноябрь", – отметил он.

Бушма также указал, что активнее всего на субсидиях сегодня наживается государственный "Нафтогаз".

"Основной "олигарх", наживающийся на субсидиях — государство и государственный "Нафтогаз". Например, в среду мы получили оплату на 20 млн грн льгот и субсидий, из которых от 80 до 90–95% транзитом идет в "Нафтогаз". И в декабре никаких перспектив по 100% расчету государством перед нами нет, потому что, извините, деньги в бюджете закончились. Эта "дыра" у нас будет минимум в 700 млн грн, только за оплату государством в наш адрес по льготам и субсидиям", – заключил он.

Ранее Юлия Самаева в своей статье для ZN.UA писала, что правительство готово запустить монетизацию субсидий для теплогенерирующих предприятий и отменить клиринговые расчеты между НАК "Нафтогаз Украины" и теплопоставщиками, не создав предварительно механизмов учета реального потребления, прозрачного тарифообразования и верификации получателей субсидий, что ставит реформу энергетической сферы "с ног на голову".

Читайте интервью ZN.UA с руководителями газо- и теплопоставляющих компаний, посвященные сложностям оплаты коммунальных услуг, в материале Аллы Еременко "Как не стать бомжем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".