В "Киевэнерго" отрицают наличие ошибок с завышенными суммами в платежках за октябрь

Менеджмент столичной энергокомпании утверждает, что считал тарифы по утвержденной Кабмином методике.

В "Киевэнерго" заявляют, что никакой ошибки или некорректности в платежных счетах за октябрь нет torange.biz

В платежных счетах компании "" за октябрь нет никакой ошибки или некорректности, заявил коммерческий директор "Киевэнерго" Евгений Бушма.

Как сообщает УНИАН, представитель компании объяснил высокие счета за отопление для домов без прибора учета тепла утвержденной Кабмином методикой расчета, согласно которой тариф формируется с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней в отопительном периоде.

"Есть особенность, связанная с постановлением Кабмина от 19 декабря прошлого года. Это постановление учитывает два ключевых фактора: количество дней, когда было отопление в месяце, и температуру окружающего воздуха по отношению к температуре, заложенной в тарифе", – заявил Бушма на пресс-конференции, добавив, что "никакой ошибки или некорректности нет".

По его словам, в тариф была заложена прогнозная температура +8,1 градусов, а при расчете стоимости отопления за месяц использовалась температура октября: +6,5 градусов

Кроме того, к увеличению начислений привело то, что "Киевэнерго" начало отопительный период раньше, чем планировалось.

"в тарифе на октябрь заложено 15 дней, с учётом того, что мы начали отопительный период до 15-го числа, количество дней отопления в некоторых случаях выше тарифного. Это тоже по этой формуле увеличивает начисления", - отметил Бушма

При этом, директор указал, что более 600 домов с приборами учета получили начисление в соответствии с нормами потребления, поскольку сотрудники "Киеэнерго" не смогли получить к ним доступа, в то время, как в домах с домовыми счетчиками начисления делаются на основании их показателей.

"Фактически то, что отражено на счетчике, то люди и получат в платежках", - сказал он, добавив, что из 9 тысяч домов, которые обслуживает "Киевэнерго", 1,8 тысячи не имеют приборов учета.

Ранее вице-премьер Владимир Кистион заявил, что платежки "Киевэнерго" за теплоэнергию с чрезмерно высокими суммами, которые на днях получили жители Киева, были результатом ошибки и будут пересчитаны.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что это странная ошибка.

"Когда кто-то пытается расшатать ситуацию и нагнать истерию, появляются платежки с удвоенными, утроенными цифрами, абсолютно нереальными, завышенными ... Я бы просил, чтобы таких ошибок ... в отношении украинских граждан не было", – сказал он.

Премьер призвал теплокоммунэнерго не допускать подобных ошибок, а "Киевэнерго" призвал извиниться перед потребителями и предупредил их о жестких штрафах и уголовной ответственности за повторения таких вещей.

Напомним, что на этой неделе жители многоквартирных домов Киева с центральным отоплением начали получать платежки за тепло. В домах с почти одинаковым метражом суммы к оплате разнятся от 300 до 2000 гривень.