Порошенко и Ахметов стали главными бенефициарами схемы по увеличению тарифов на электроэнергию

Еврооблигации ДТЭК за последние полгода выросли в цене на 105%.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

Главным бенефициаром схемы по увеличению тарифов на электроэнергию стал ДТЭК Рината Ахметова, а также владельцы облигаций энергохолдинга, среди которых оказалась и близкая к президенту Петру Порошенко компания ICU.

"Благодаря энергетическому регулятору (НКРЭКУ - ред.), доходы компании ДТЭК с лета постоянно растут. Одновременно растут тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Выгодополучатели этой схемы – владельцы долговых бумаг ДТЭК", - пишет в статье "Бизнес-Цензор".

При дальнейшем росте тарифов для потребителей, пропорционально будут увеличиваться и доходы ДТЭК, и собственников из облигаций.

В апреле гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью ZN.UA сообщил, что часть еврооблигаций ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU, близкая к президенту Петру Порошенко. В ICU работали нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк (назначен президентом), и бывший министр энергетики Владимир Демчишин (назначен в бывший Кабмин по квоте президентского БПП). Компанией ICU ранее владела нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, также назначенная главой государства.

В самой компании утверждают, что начали покупать эти облигации в мае 2013 года, потому что эта бумага была самая доходная среди активов СКМ Ахметова. При этом, бумаги скупались в период существенного падения их стоимости. После снижения цены, ICU "приняли решение докупить ДТЭК в 2015 и снизить среднюю цену приобретения этих облигаций".

Примечательно, что именно в конце 2015 – начале 2016 года, когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС, облигации ДТЭК стоили дешевле всего. Их стоимость начала расти в мае, когда поползли вверх и выработка тепловой генерации, и тариф на ее производство.

Отсутствие причин для повышения тарифов становится очевидным, если проанализировать соотношение запасов угля на складах ТЭС (зеленая линия) и стоимости евробондов ДТЭК (красная линия) на фоне роста тарифов для ТЭС.

По версии ICU, бумаги ДТЭК подорожали из-за приезда в Украину группы иностранных инвесторов в мае. Они, якобы, убедились в разрешении правительственного кризиса и перспективах ускорения реформ в стране.

"На сегодня покупка евробондов компанией ICU в интересах Порошенко – самая жизнеспособная версия того, почему НКРЭКУ под руководством Дмитрия Вовка полностью сменила гнев на милость по отношению к ДТЭК", - пишет "БЦ".

Издание напоминает, что сейчас украинский рынок электроэнергии полностью зарегулирован. Тарифы устанавливает НКРЭКУ. C апреля 2016 года регулятор ввел новую методику расчета Оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию. ОРЦ - базовый показатель в расчете тарифов для производителей и потребителей.

Весь 2015 год Дмитрий Вовк вместе с тогдашним министром энергетики Владимиром Демчишиным боролись с монополией Ахметова. Но после введения новой формулы риторика регулятора изменилась на прямо противоположную. Раньше глава НКРЭКУ утверждал, что тариф для тепловой генерации завышен. Теперь он настаивает том, что ТЭС недофинансированы.

Согласно новой методике, в тариф для тепловой генерации заложена стоимость угля на бирже в Роттердаме с учетом его доставки в Украину.

С начала года тариф для тепловой генерации вырос с 0,94 до 1,66 грн за кВт*ч. Примечательно, что в первые месяцы ТЭС имели маленькую долю в общей выработке и небольшой тариф. В этом же месяце произошло повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, что позволило наполнить рынок деньгами и немного увеличить тариф для "тепловиков".

Согласно данным ДТЭК и "Цэнтрэнерго", предоставленным по запросу, в то время как общая доля тепловой генерации с начала лета росла, доля государственного производства в ней падала.