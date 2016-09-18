В Кабмине пообещали запустить Офис содействия инвестициям в сентябре

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Гройсман назвал защиту инвесторов одной из ключевых задач правительства.

Гройсман пообещал защитить зарубежных инвесторов Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует создание Офиса содействияпри Кабинете министров до конца сентября.

"Мы создаем офис содействия инвестициям. До конца месяца он будет создан", – заявил глава правительства в эфире телеканала "1+1" вечером в воскресенье, 18 сентября.

Премьер назвал защиту инвесторов одной из ключевых задач Кабмина, а также заверил, что Офис буде сотрудничать с исполнительной властью и органами местного самоуправления в этой сфере.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил создания Офиса содействия инвестициям в августе. Ожидается, что Офис будет "продвигать" Украину в мире, заниматься привлечением международных топ-инвесторов, будет обеспечивать выполнение "под ключ" всех задач, связанных с бюрократическими процессами и разрешительными процедурами, а также дальнейшим сопровождением инвестиций.

Офис создается не как еще одно отдельное учреждение, а как консультативно-совещательный орган при премьер-министре, который будет координировать вопросы, связанные с привлечением инвестиций. Планируется, что к 1 сентября на утверждение правительства будет представлен его директор.

Также Кабинет министров 8 августа одобрил введение должности правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, который будет координировать деятельность будущего Офиса и отвечать за сопровождение инвестиций.

В то же время, как писало ранее ZN.UA в статье "Охота на инвестора. Сезон закрыт", до тех пор, пока инвесторы не увидят слаженной и грамотной работы Министерства финансов и Национального банка, разговоры о привлечении инвестиций так и останутся разговорами. Поскольку сегодня инвесторам если не невозможно, то очень сложно рассчитывать свою возможную прибыль из-за макроэкономической нестабильности. Многочисленные административные и юридические барьеры бизнес хоть и с переменным успехом, но преодолевает. Но непреодолимым препятствием для него остается невозможность планирования результатов деятельности в Украине.